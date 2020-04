LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Anche io mi sento napoletano e voglio aiutare la Fondazione Cannavaro-Ferrara». Così Dries Mertens si mostra sui social ai fan e mette a disposizione di tifosi e collezionisti uno dei pezzi pregiati conservati in casa. Il belga partecipa all'iniziativa "Je sto vicino a te" della Fondazione dei due ex azzurri per aiutare la città didurante l'emergenza«Per questo motivo dono la maglia della partita, gara nella quale ho segnato eguagliando il record di gol in azzurro raggiungendo Marek Hamsik » ha aggiunto il belga nel video-messaggio. La sua numero 14 autografata ha già raccolto decine di offerte in poche ore superando quota 2mila euro.