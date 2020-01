LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 10:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche quest'anno Piotr Zielinski ha partecipato all'asta di beneficenza della "Great Orchestra of Christmas", associazione benefica polacca che si occupa di tutti i bambini in difficoltà. Il calciatore del- insieme con la compagna Laura - hanno voluto donare per quest'anno una maglia azzurra in versione Champions per raccogliere fondi destinati all'associazione.La maglia numero 20 del centrocampista polacco, autografata da tutti i campioni azzurri, è stata venduta a poco più di, cifra importante che sarà destinata alle casse dell'associazione per i diversi progetti umanitari previsti quest'anno. La coppia, ormai a Napoli da diversi anni, ha voluto ringraziare tutti sui social per il risultato raggiunto.