Napoli da scudetto, Salvatore Bagni a Radio Anch'io Sport: «Spalletti non ha punti deboli»

«Il Napoli non ha punti deboli, lasciamo da parte la scaramanzia: è nettamente la squadra più forte per organizzazione, allenatore, gioco e qualità dei giocatori». Così Salvatore Bagni, ex centrocampista azzurro e protagonista del primo scudetto del Napoli, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulle ambizioni scudetto della squadra di Spalletti.

«Ero molto scettico a luglio-agosto, come forse tutti i napoletani, perché il vero obiettivo del Napoli era quello di ridurre il monte ingaggi, da 110 milioni a 73 milioni di euro. Una mezza rivoluzione, la speranza era quella di arrivare tra le prime quattro. Hanno meravigliato tutti». «Le altre squadre invece si equivalgono molto perché sono deludenti, soprattutto Milan e Inter, la Juve non l'ho mai considerata da scudetto. Il Napoli è nettamente favorito per la vittoria finale: la mia idea è che, a lungo andare, il divario con le altre squadre aumenterà».