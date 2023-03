Napoli, anche Dahoud a costo zero per la prossima estate

Il Napoli guarda al centrocampo: la prossima estate gli azzurri dovranno piazzare un colpo in mediana e secondo i media tedeschi il club di Aurelio de Laurentiis avrebbe annotato anche il nome di Mahmoud Dahoud, centrocampista tedesco che dopo sei stagioni lascerà il Borussia Dortmund visto il contratto in scadenza a fine anno.

La possibilità di intervenire su un parametro zero è un fatto importante per la squadra oggi allenata da Luciano Spalletti: il prossimo anno, infatti, gli azzurri potrebbero salutare Diego Demme e non riscattare Tanguy Ndombelé, di proprietà del Tottenham. Su Dahoud ci sono altri club: in Turchia ci pensa il Fenerbahce, in Italia anche la Roma potrebbe metterlo nel mirino.