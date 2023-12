Napoli, già 23 gli azzurri in campo: solo 1.070 minuti per la panchina

Quanto sfruttano la profondità della rosa le squadre di Serie A che disputano le Coppe? Questo il centro dell'ultimo studio del portale specializzato Transfermarkt che premia la Fiorentina di Italiano come squadra capace di integrare maggiormente i panchinari a quelli che solitamente scendono in campo dal primo minuto.

Solo 1.070 minuti in campo per il resto della rosa del Napoli, che si piazza al sesto posto della speciale classifica davanti solo all'Inter ma dietro a Roma, Lazio, Milan e Atalanta.