Allo scoccare della mezzanotte italiana, ma per tutti i tifosi azzurri sparsi del mondo.non poteva mancare e ha fatto gli auguri per il nuovo anno appena cominciato. «Cari amici, cari napoletani ovunque nel mondo. Guardiamo con fiducia al, che sia ricco di gioia, successo, salute e allegria per tutti. Un pensiero particolare a chi si trova in difficoltà. Tanti auguri e».Un pensiero, ovviamente, anche al nuovo staff napoletano. «Cari auguri a Rino Gattuso , a tutto lo staff tecnico e medico del Napoli, ai calciatori, ai dirigenti, ai collaboratori e a tutte le loro famiglie e a mio figlio Edoardo nel suo ruolo di Vice Presidente», ha aggiuntosu Twitter.