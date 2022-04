Napoli, ADL a casa di Mertens: primo incontro per il rinnovo

Aurelio De Laurentiis va a Posillipo. Il patron del Napoli, questo pomeriggio e dopo aver assistito agli allenamenti della squadra in mattinata, ha incontrato Dries Mertens a casa del belga, sulla collina più bella in città che affaccia sul mare. A Palazzo Donn'Anna, storica dimora dell'attaccante azzurro da quando è a Napoli, l'incontro tra il numero uno azzurro e l'attaccante, al centro del discorso sicuramente il momento della squadra - reduce da un punto guadagnato in tre partite - e il futuro di Mertens, in scadenza a fine stagione.

Come accaduto nel 2020, quindi, il futuro del belga si deciderà a tavolino, faccia a faccia con il club. Le necessità del Napoli sono chiare a Mertens - bisogna abbassare il tetto ingaggi e rivoluzionare parte della rosa - ma l'ingaggio non sembra essere il primo problema di Dries che da mesi lancia segnali al club. Il primo contatto c'è stato, è ancora impossibile capire se l'azzurro resterà ancora a Napoli anche il prossimo anno, ma il gesto di De Laurentiis apre comunque una porta importante alla permanenza.