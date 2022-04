Napoli, De Laurentiis a Castel Volturno: «Nessuno sotto accusa ma che succede?»

Non è stato come il giuramento della Pallacorda ma solo un discorso nell'ufficio del presidente, anche se a suo modo si è trattato di un piccolo evento da ricordare. Perché per la prima volta in questa stagione Aurelio De Laurentiis, intorno alle 11 della mattina di ieri, è piombato come annunciato a Castel Volturno e ha radunato gli stati generali del suo Napoli (Spalletti, staff tecnico e quello medico, oltre al figlio Edoardo e ai...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati