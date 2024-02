È arrivato attorno alle 15 al centro tecnico di Castel Volturno Aurelio De Laurentiis. Un nuovo incontro con Ciccio Calzona e il suo staff tecnico, anche per capire come andare avanti nel progetto iniziato qualche giorno fa.

Il patron, al terzo cambio in panchina in meno di tre mesi, ha fatto firmare a Calzona un contratto fino al 30 maggio, anche perché dopo il tecnico azzurro dovrà partire per l'Austria dove la sua Slovacchia sarà in ritiro prima dell'Europeo.

In ogni caso, già ieri sera Dela aveva mostrato il proprio gradimento per la prestazione della squadra contro il Barcellona.