Napoli, incredibile dalla Francia: «De Laurentiis ha già chiamato Galtier per salutare Garcia»

Il Napoli torna a pensare a Christophe Galtier? L'allenatore francese che era nei piani del club azzurro la scorsa estate dopo l'addio a Spalletti ora sarebbe clamorosamente di nuovo nelle idee di Aurelio De Laurentiis: secondo quanto riportato da RMC Sport in Francia, infatti, il numero uno azzurro avrebbe riallacciato i contatti con l'ex allenatore del Paris Saint Germain, una telefonata esplorativa in vista di quello che attenderà il Napoli nelle prossime settimane.

Secondo quanto riportato dai media francesi, Rudi Garcia avrebbe quattro gare di tempo a disposizione per correggere ciò che non va e riaggiustare il tiro della stagione azzurra. Udinese e Lecce in campionato, poi il Real Madrid al Maradona, quindi ancora la Fiorentina in campionato prima della sosta.

Nel frattempo, Galtier non avrebbe chiuso la porta al Napoli: il francese - dopo l'avventura parigina e le vicende extra campo - ha voglia di tornare subito in panchina. Per lui in queste ore si è mosso anche il Marsiglia.