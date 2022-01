De Laurentiis chiama Spalletti: Napoli, avanti tutta sul campionato

La grande fatica del Napoli ci dice che non esiste un altro Napoli, non senza Osimhen, non con queste seconde linee spente dentro, scoraggiate, magari anche stanche. L'eliminazione con la Fiorentina brucia, anche se Aurelio De Laurentiis si è affrettato a chiamare Luciano Spalletti, a spiegargli che quello che conta è guardare avanti, al campionato e rialzarsi subito. Insomma, nessun dramma. La Coppa Italia è uno scivolone su cui poter passar...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati