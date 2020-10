Un venerdì di recupero per il Napoli che deve ritrovare le energie all'indomani della sfida di Europa League contro la Real Sociedad in Spagna. Gattuso aveva posto per oggi una seduta di allenamento facoltativa a cui molti azzurri hanno risposto presente, ma nel frattempo a Castel Volturno è arrivato Lorenzo Insigne per verificare l'entità dell'infortunio di ieri.

Ospiti nuovi a Castel volturno anche per quello che riguarda la questione Milik: come riportato da Sky Sport, gli agenti del giocatore si sono recati oggi al centro tecnico per discutere del futuro del calciatore. Al centro sportivo erano presenti anche il presidente Aurelio De Laurentiis e l'amministratore delegato Andrea Chiavelli, segnale che il club sta pensando già alla cessione del polacco per gennaio.

