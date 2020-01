LEGGI ANCHE

18:00

L’ok del Lipsia è arrivato, quello dei medici di Villa Stuart anche. Così Diego Demme è ufficialmente un calciatore del Napoli, il classe 1991 è stato annunciato oggi dal club azzurro che l’ha comunicato ai tifosi direttamente dai propri canali ufficiali. «Benvenuto Diego» il tweet del presidente De Laurentiis.Nato in Germania nel 1991, Demme ha sangue italiano, porta il nome che fu di Maradona in omaggio al campione argentino ed è pronto a lanciarsi nella nuova avventura azzurra dopo aver lasciato la squadra primatista in Bundesliga al momento.Al Lipsia andranno circa 12 milioni da versare nei prossimi mesi, al calciatore contratto quinquennale da due milioni di euro. Demme era arrivato mercoledì sera in Italia e ieri mattina ha svolto le visite mediche a Roma prima di trasferirsi a Napoli dove ha poi incontrato Gennaro Gattuso e i nuovi compagni.Via social sono poi arrivati i saluti del Lipsia al suo ex capitano, che ha risposto su Instagram: «Sei anni indimenticabili insieme, dalla terza serie agli ottavi di Champions League. Posso solo dirvi grazie, sarete sempre parte di me. Ora il mio viaggio continua. Grazie di tutto», il post del nuovo calciatore napoletano.