Napoli, De Laurentiis é a Dimaro: ora il primo contatto con Spalletti

É arrivato alle 22.20 Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli arrivato in ritiro per la prima volta quest'estate. Dopo l'amichevole del pomeriggio, il numero uno azzurro si è diretto verso il Trentino per raggiungere la squadra ormai in ritiro da una settimana.

De Laurentiis ha dribblato la stampa presente provando ad accedere da un ingresso secondario. Stasera il primo contatto sarà con Luciano Spalletti, allenatore che si aspetta tante novità dalle mosse di Adl: innanzitutto il mercato, chiarezza sugli acquisti dopo la cessione pesante di Koulibaly. Domani primo contatto con la squadra azzurra a Dimaro.