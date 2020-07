LEGGI ANCHE

«Noi qua siamo sempre alla ricerca del grande nome, ma avete visto quanto bene sta facendo uno come Caputo al?» Questo uno dei passaggi sul mercato dilunedì mattina all’Hotel Britannique, durante la conferenza di presentazione per il ritiro di Castel di Sangro. Complimenti che non sono passati inosservati all’entourage del calciatore. «Belle le parole di De Laurentiis, gratificano e mostra le mentalità di un imprenditore intelligente» ha detto l’agente di, Gaetano Fedele, a Radio Kiss Kiss.«Caputo al Napoli ? Questo non lo so, io vi dico chesta benissimo adove ha trovato una realtà perfetta, ma ha tutte le caratteristiche per andare in un grande club» ha commentato l’agente. Che ha poi parlato anche di un altro obiettivo azzurro come: «Oggi è un piacere veder giocare il Sassuolo. Boga è un buon giocatore che deve ancora migliorare nel giocare di squadra, curare la fase difensiva, e soprattutto deve migliorare nella continuità».