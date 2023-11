Napoli, De Laurentiis incontra Florentino Perez a Madrid

Pranzo di gala a Madrid per Aurelio De Laurentiis che, nonostante l'intervento al ginocchio della scorsa settimana, non manca nella capitale spagnola per seguire il suo Napoli contro il Real. Il patron azzuro ha partecipato al consueto pranzo Uefa con tutta la famiglia e lo staff societario al seguito: «Lunga e profonda amicizia con il Real Madrid» le parole di De Laurentiis che ha condiviso attraverso i social il momento dello scambio di presenti con Florentino Perez, storico numero uno dei blancos.

Lunga e profonda amicizia con il Real Madrid pic.twitter.com/x8IyBubrun — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 29, 2023