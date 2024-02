«Sono qui per proporvi un piano di 15 punti per una seria riforma del calcio: acquisizione degli stadi, sicurezza negli impianti sportivi, rapporti con i procuratori, valore sociale dello sport». Aurelio De Laurentiis ha varcato ieri pomeriggio le porte del Senato per incontrare deputati e senatori del Napoli Club Parlamento nell'auletta riservata alle commissioni di via Staderari. Non un incontro di colore - durato quasi un'ora e mezza - quello tra il presidente e i circa 40 appassionati, pur se onorevoli, dell'azzurro. De Laurentiis si è presentato a Palazzo Madama con l'obiettivo di parlare a tutta la politica e per offrire spunti concreti per varare nuove leggi sul calcio. A dimostrarlo anche le presenze dell'amministratore delegato del club Andrea Chiavelli e del legale Mattia Grassani.

APPROFONDIMENTI De Laurentiis, lo scivolone sul Bari e il vero vivaio che viene ignorato Napoli, Luigi De Laurentiis contro papà Aurelio: «Mi dissocio». Poi il dietrofront Napoli, De Laurentiis fa infuriare Bari. Il sindaco: «Non siamo la seconda squadra»

A fare gli onori di casa c'era il neo presidente del Napoli Club Parlamento, il leghista Gianluca Cantalamessa, che ha raccolto di recente lo scettro da Gaetano Quagliariello, con Massimo Perrino. «Il calcio va riformato, dovete ascoltarci perché - ha detto con una punta di ironia - abbiamo un seguito di circa 30 milioni di tifosi, se fondassimo un partito vi sbaraglieremmo tutti». De Laurentiis ha insistito sulla questione stadi: «I Comuni - ha spiegato - non riescono a gestirli. È indecente che mentre in tutto il resto del mondo ci sono stadi all'avanguardia, da noi non si riesce a muovere una pietra». Ha quindi proposto di consentire ai club di acquisire gli impianti in gestione a cifre simboliche con l'impegno di riqualificarli e manutenerli. De Laurentiis ha poi chiesto l'eliminazione degli steward: «Siamo disponibili a pagare noi le forze dell'ordine per garantire la sicurezza negli impianti».

Ampia parte del suo intervento De Laurentiis l'ha dedicata ai rapporti con i procuratori. «Dovrebbero essere vietate - ha spiegato - le percentuali agli agenti intermediari. I club finiscono spesso in ostaggio di questi soggetti». E, a proposito dei rapporti con i procuratori, ai parlamentari ha rivelato di quando un agente gli propose di ingaggiare l'attuale centravanti del Manchester City, Erling Haaland, chiedendo sottobanco 50 milioni di euro. «Io - ha spiegato De Laurentiis - mi rifiutai di sottostare a questo gioco». Ai politici ha chiesto poi di aumentare il numero di extracomunitari tesserabili: «Siamo svantaggiati - ha detto - rispetto ad altri Paesi». Soddisfatti dell'incontro i parlamentari di fede azzurra. «È significativo - ha rilevato il presidente Cantalamessa - che De Laurentiis sia venuto qui per perorare le istanze per tutto il sistema calcio e non solo per il Napoli». A metà incontro è passato poi a salutare il collega il presidente della Lazio e senatore Claudio Lotito: «Sono qui per amicizia e simpatia reciproca con Aurelio, ha detto cose intelligenti e che condivido». Cantalamessa ha spiegato che «queste proposte saranno ora sottoposte alle rispettive commissioni parlamentari, l'obiettivo è trovare delle sinergie al di là dei partiti di appartenenza, proprio come avviene con il tifo». Sulla stessa scia il deputato di Avs, Francesco Borrelli, che ha parlato di «sfida da raccogliere», come pure il senatore Fdi Sergio Rastrelli e il vicepresidente del club Arturo Scotto (Pd).