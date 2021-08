Napoli, De Laurentiis saluta: il patron azzurro lascia il ritiro

Mattinata impegnata per il Napoli a Rivisondoli. Dopo l’arrivo di Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ecco i saluti di patron Aurelio de Laurentiis, che ha lasciato il ritiro per fare ritorno a Roma con tutta la famiglia.

Come ampiamente raccontato in precedenza, non c’è stato alcun incontro tra i due per discutere della situazione contrattuale del capitano del Napoli. Presente ora a Rivisondoli Cristiano Giuntoli, che dirigerà le eventuali manovre di mercato e soprattutto le uscite nelle prossime ore.