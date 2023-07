Se c'è una cosa di cui si vanta De Laurentiis, è quella di essere monogamo, cioè fedelissimo nei rapporti. Il suo clan di amici è ristretto, cambia rarissimamente gli assetti nella sua azienda. E non lo avrebbe fatto neanche dopo la conquista dello scudetto se non vi fosse stato costretto dagli addii di Spalletti e Giuntoli. Dunque, un nuovo tecnico, il decimo in quasi venti anni di presidenza. Dunque, un nuovo direttore sportivo, il quarto.

Il primo ad entrare nella stanza dei bottoni - per la verità, neanche quella c'era quando venne creata la Napoli Soccer, scomparsa e tornata Ssc Napoli nel 2006, dopo la promozione in serie B - fu Pierpaolo Marino. Avellinese, ds del Napoli del primo scudetto (lasciò perché Ferlano affidò la direzione generale a Moggi), era il manager dell'Udinese. La famiglia Pozzo aveva tentato di acquisire il club azzurro dal Fallimento però venne scavalcata da De Laurentiis, che fu conquistato dall'esperienza di Marino. Doppia promozione in A, poi gli acquisti di Hamsik e Lavezzi, lo slovacco e l'argentino che avrebbero scritto le prime pagine della storia azzurra.

Nel 2009 Marino rassegnò le dimissioni: il suo rapporto con De Laurentiis era diventato molto teso. E a Castel Volturno arrivò Riccardo Bigon, figlio dell'allenatore del secondo scudetto, segretario sportivo della Reggina che era stata allenata da Mazzarri, il sostituto di Donadoni. Bigon sarebbe stato al fianco anche di Benitez, contribuendo a un importante mercato nel 2013, quando arrivarono Albiol, Callejon, Higuain dal Real, Reina e Mertens. Fallita la qualificazione in Champions, dopo aver raggiunto le semifinali di Coppa Italia ed Euroleague, Bigon non rinnovò e lasciò la scrivania a Cristiano Giuntoli.

Il Cristiano che ha fatto registrare il record di stagioni come ds, otto, con Sarri, Ancelotti, Gattuso e Spalletti. Dalla rivoluzione del 2015 allo scudetto, prima di ingaggiare con De Laurentiis un braccio di ferro per interrompere il sodalizio (c'era un altro anno di contratto) e firmare per la Juve, dichiarando tutto il suo amore per i colori bianconeri, passione taciuta quando era a Napoli probabilmente per quieto vivere. E adesso tocca a Mauro Meluso, che a 13 anni, quando giocava in una squadretta di Cosenza, sognò di indossare la maglia delle giovanili del Napoli. Tanta esperienza, poca serie A e nessuna apparizione nel giro internazionale. Ma tanta fame. Ed è quella che serve per continuare a vincere.