Ultimo aggiornamento: 15:47

Migliorano le condizioni fisiche diche è in isolamento nella sua casa di Roma dopo essere risultato positivo al tampone per il Covid19. Il presidente del Napoli, si apprende da fonti del club azzurro, non è mai andato in ospedale e sta trascorrendo la degenza a casa. Non ha avuto peggioramenti negli ultimi giorni e, anzi, da un paio di giorni sta evidenziando dei miglioramenti, in particolare non ha praticamente più la tosse.De Laurentiis farà un tampone per il Covid probabilmente tra domani e mercoledì per verificare se il virus è ancora nel suo organismo. In questi giorni sta lavorando intensamente da casa, tra telefono e computer sia sul versante calcistico che nella sua attività di produttore cinematografico ed è monitorato dai medici.