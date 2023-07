Un anno fa De Laurentiis doveva girare con estrema discrezione per le strade di Napoli e, addirittura, rinchiudersi negli hotel di montagna dove era in ritiro la squadra. Un brutto e assurdo clima a causa di cessioni che si sarebbero rivelate invece provvidenziali per vincere il terzo scudetto.

Un anno dopo (ma in realtà il messaggio era stato già lanciato nelle settimane finali della scorsa trionfale stagione) il presidente ha lanciato l'idea di un Patto per il Napoli, esponendola con chiarezza in occasione della presentazione delle nuove maglie della squadra. «Il nostro club si pone come un ponte tra la squadra e i milioni di tifosi sparsi sul continente che si trasmettono l’amore per il Napoli da sempre. Siamo felici di essere il volano del progresso della città. La passione azzurra ci arde nel cuore. Non facciamo promesse da marinaio, sarebbe stupido, perchè dovremo lavorare tanto per essere sempre competitivi. In tal senso faccio un appello ai tifosi. Io sarò con loro sempre e ovunque. Proveremo sempre a crescere e a vincere, ma se ci starete vicini anche nei momenti più difficili, noi riusciremo negli anni a mantenere alta l'immagine di Napoli e del Napoli». E il discorso non riguarda soltanto i gruppi ultrà, con cui venne sancita una “pax” dopo anni di tensioni, insulti pesanti (dalle curve) e giudizi sferzanti (dal dirigente) in prossimità della sfida col Milan in Champions League: quei gruppi sono soltanto una parte della immensa tifoseria napoletana, è bene chiarirlo.

APPROFONDIMENTI Napoli, c'è il nuovo direttore sportivo Paolo Cannavaro: «Lo scudetto è il mio brivido» Osimhen al Psg, offerta bassa ​ma sviluppi la settimana prossima

Il discorso riguarda il rapporto con la città (quella che non vive di pregiudizi ma sa confrontarsi con la realtà), grata a De Laurentiis per aver conquistato lo scudetto ma anche per aver costruito un club solido e competitivo a livello nazionale ed europeo. Il primo passo è la campagna abbonamenti perché un patto si sancisce anche con gesti concreti, come la vendita delle tessere a prezzi moderati e le agevolazioni per coloro che sono stati vicini agli azzurri nei momenti di difficoltà. E' importante che le parti in causa abbiano capito che la sintonia è fondamentale per ottenere altri risultati importanti: l'obiettivo deve essere sempre lo stesso.