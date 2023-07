L'inviato a Dimaro Folgarida

Dimenticando, troppo presto, che il silenzio è d'oro e che nel calcio, come nella vita, meglio non farsi nemici, De Laurentiis riparte all'assalto. E lo fa andando all'assalto a testa bassa di Giovanni Malagò. «Abbiamo un limite sugli extracomunitari. Di questo dovremmo fermarci a parlare con Malagò. Il Coni prevede un numero di extracomunitari per ogni sport. Ma ormai anche l'Inghilterra non fa parte più dell'Unione Europea e anche questo ci crea problemi nel mercato.

Dovremmo dire al Coni: "Malagò, fatti da parte, visto che abbiamo questo problema e che il calcio italiano finanzia tutti gli altri sport del Paese. Dacci qualche unità in più pur rispettando la Legge Bossi-Fini". In Italia quando si fa una legge poi difficilmente si cambia. Si incrosta tutto il meccanismo, si burocratizza il tutto, tra lacci e lacciuli e i club non possono fare la propria strada». Bene, si ricomincia. Il tricolore sul petto con la maglia bianca e la scritta alle spalle "Campioni" non lo rende più diplomatico. Anzi. E quindi alla presentazione del suo nuovo direttore sportivo, scelto anche lui dopo un discreto scouting in cui è passato persino attraverso una cena con Massara, ex ds del Milan, lascia la sua richiesta al capo dello sport italiano.

Intanto, aspetta a Dimaro l'arrivo dei nazionali. Sperando che portino con sé anche i propri procuratori: soprattutto che vengano qui i manager di Osimhen e Zielinski perché bisogna capire, e presto, come andare avanti. Il manager del nigeriano, Calenda, non ha alcuna intenzione di rinnovare in estate, prima vuole sondare tutte le strade del mercato e poi, nel caso a settembre, discutere del rinnovo. Insomma, non c'è tensione tra lo staff di Osi e il Napoli ma neppure un clima disteso.

Lucas Tousart, centrocampista di 26 anni, francese come Garcia che con Rudi ha già lavorato a Lione, balza in cima ai desideri azzurri. Poteva arrivare nell'ambito di uno scambio con Demme ma l'Hertha ha alzato il muro per la valutazione fatta. Ma anche per la formula: il Napoli lo vuole in prestito. A questo punto, De Laurentiis potrebbe tornare all'assalto, mettendo da parte Demme. Ma il vice Lobotka non è detto che possa essere considerato un esubero: certo, ha giocato pochissimo l'anno scorso, ma Garcia sta prendendo in considerazione anche l'idea di trattenerlo. È arrivato Gollini, vice perfetto per Meret: Pastorello attende la chiamata del club azzurro perché è convinto che vada ridiscussa l'intesa economica. Non è facile trattare prestiti in questo momento del mercato: i club cedono solo a titolo definitivo. Sul fronte orientale ecco che il Napoli ha altre due piste. Hwang In-beom, centrocampista dell'Olympiacos, e Hong Hyun-seok, stesso ruolo ma in forza al Gent. Coreani.

Non bisogna dimenticare che tra i partner commerciali del club c'è anche un'azienda della Corea del Sud. Indizi. Stamane ci sarà davvero una specie di "stati generali" del club azzurro a cui prenderà parte anche Garcia, visto che l'allenamento mattutino è stato cancellato. Dice di non aver fretta per il quarto difensore, anche perché prima va definita la cessione di Kim che ieri, tutto sorridente, con i suoi procuratore, ha postato una foto scrivendo "momenti meravigliosi". Con i soldi di Kim, De Laurentiis potrebbe andare all'assalto di Ibanez, soprattutto se la Roma ridimensiona le richiesta. Il Verona ha detto sì a Faraoni, ma prima va ceduto Zanoli: nonostante le belle parole, Garcia sembra abbia deciso per mandarlo ancora in prestito. Dei giovani al lavoro a Carciato, solo uno sembra pronto a essere inserito: Ambrosino.