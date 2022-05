De Laurentiis riscatta Anguissa: «Che piacere averti ancora con noi»

Lo aveva annunciato qualche settimana fa, Aurelio De Laurentiis, in occasione della presentazione del ritiro di Dimaro: «Con noi in Val di sole ci sarà anche Anguissa». Oggi il tweet del patron del Napoli che conferma la permanenza del centrocampista camerunese: l'azzurro, che ha giocato tutto l'anno con Spalletti, era in prestito dal Fulham con opzione per il riscatto fissata intorno ai 15 milioni di euro.

Caro Frank, che piacere averti ancora con noi #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 26, 2022