Napoli, De Laurentiis a Castel Volturno: blitz prima della cena per la Champions

Una sorpresa? No, perché da quando ha preso in mano il Napoli Aurelio De Laurentiis ha sempre fatto sentire la sua presenza nei momenti di difficoltà. Quello vissuto dal gruppo azzurro dopo il ko di Empoli è forse uno dei momenti più critici della recente storia napoletana, ecco perché questa mattina, già prima del primo allenamento settimanale della squadra, il numero uno azzurro ha fatto visita al Konami Center di Castel volturno, incontrando la squadra e lo staff.

Tra questi, ovviamente, anche Luciano Spalletti con cui la dirigenza spera di poter risolvere i problemi visti nelle ultime settimane in campo. Il patron azzurro, direttamente da Roma, aveva ordinato il ritiro subito dopo la sconfitta di Empoli, una decisione poi rimodellata 24 ore fa: niente ritiro, ma una permanenza prolungata a Castel Volturno insieme con la squadra, lo staff, la dirigenza. E stasera a cena tutti insieme, perché magari a tavola si potrà trovare la quadra che serve al Napoli per raggiungere nelle prossime quattro partite il vero primario obiettivo stagionale: la qualificazione in Champions League distante 4 punti.