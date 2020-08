LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ultima volta in azzurro, quella più amara in una notte a pochi chilometri da casa sua. José Callejon ha giocato ieri sera ala sua ultima partita da calciatore deled è stata l'occasione per tanti membri dello staff napoletano per salutare lo spagnolo dopo sette stagioni insieme.Tra questi anche, il vice presidente azzurro che ieri al Camp Nou ha fatto le veci di papà Aurelio: «A presto grande aomo e Atleta di altri tempi. Buona Fortuna!» il messaggio percondiviso dal dirigente napoletano su Instagram.