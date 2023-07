Napoli, De Laurentiis show a Dimaro: apre la tribuna per i tifosi

Prima il risveglio muscolare sul fiume Noce - una dolce abitudine di primo mattino nei suoi giorni di Dimaro -, poi una puntata tra i tifosi. Aurelio De Laurentiis si prende ancora la scena a Dimaro, stavolta sulle tribune della Ski.it Arena di Carciato.

Alle 9 del mattino, il numero uno degli azzurri si presenta prima allo store ufficiale fuori dallo stadio, poi entra in tribuna (con addosso la maglia della festa scudetto) e lascia entrare con sé alcuni tifosi che erano già rimasti fuori dal cancello, con il numero massimo della capienza già raggiunto. De Laurentiis si è poi spostato in campo, in attesa che la squadra di Garcia cominci la giornata di lavoro.