Napoli, De Laurentiis non si perde l'esordio: è allo stadio per il Monza

Assente allo stadio contro il Verona per la prima sfida dell'anno, ma per Aurelio De Laurentiis Napoli-Monza diventa l'occasione perfetta per il ritorno al Maradona: il patron azzurro, infatti, protagonista anche quest'estate grazie al mercato scoppiettante degli ultimi giorni, è al suo posto in tribuna per la sfida contro i neopromossi di Stroppa, prima gara ufficiale della stagione allo stadio Maradona.

Il patron ha assistito al match in tribuna insieme con il vice presidente e figlio Edo e una delegazione di dirigenti azzurri. Dopo la prima vittoria roboante di Verona, una settimana fa, lo stesso De Laurentiis aveva voluto comunque complimentarsi con la squadra di Spalletti con un tweet a gara finita, nonostante l'assenza al Bentegodi.