Napoli, De Laurentiis e la Superlega: «Posizione di attesa, ma non direbbe no»

«De Laurentiis è un presidente che è già avanti, ed aveva già dichiarato di essere sensibile a questo aspetto e di potersi aprire a nuovi mercati. Lui viene dal mondo del cinema, e questa concezione l'aveva maturata già vent'anni fa» spiega Mattia Grassani, legale del Napoli che a Radio Kiss Kiss ha commentato le ultime ore azzurre dopo gli sviluppi in tema Superlega «Non credo si precluda mai nessuna nuova soluzione, mentre altri hanno già chiuso le porte a questo progetto».

«Per me la posizione del Napoli è intermedia in questo momento, vogliono valutare ma al tempo stesso non si precludono di poter aderire in caso di condizioni vantaggiose e di prospettive importanti» ha spiegato Grassani riportando il momento del club «Non credo che si possa mai arrivare all'estradizione dei club dal nostro campionato qualora aderissero ad una competizione come la Superlega.

Sarebbe un gesto clamoroso ma anche un danno per l'immagine del nostro calcio».