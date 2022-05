Napoli, Adl saggio per Trombetti: «La Champions è solo una gioia»

«Felice per il ritorno in Champions ma con un po’ di amarezza per il sogno scudetto che è svanito per qualche errore di troppo». Il professore Guido Trombetti, rettore emerito dell’Università Federico II di dubbi ne ha davvero pochi.

Lo scudetto è stato solo sfiorato ma il Napoli è ancora in Europa.

«Il bilancio di questa stagione è molto positivo. La società è stata gestita in questi 18 anni con la grande saggezza dell’imprenditore di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati