Napoli, De Laurentiis chiede scusa ai tifosi: «È tutta colpa mia»

«Tutto quello che è successo fin qui è solo una mia responsabilità». Comincia così la conferenza stampa post partita di Aurelio De Laurentiis, che ha voluto incontrare la stampa dopo Napoli-Monza «Le colpe non sono degli allenatori o dei calciatori ma mie: me ne assumo tutte le responsabilità. Chiedo scusa ai tifosi napoletani se siamo dove siamo in classifica. Ma penso anche che il campionato è lungo: ci muoveremo sul mercato ora per recuperare il tempo perduto».

Poi l'attacco alla lega: «La verità ha varie pieghe. Quando tornerò dalla Supercoppa in Arabia ci riaggiorneremo vista mare a cena, vi racconterò il mio punto di vista. Per dare verità ai tifosi che conosciamo solo noi» ha continuato De Laurentiis «Leggo che la Serie A è diventata meno importante. Ma se noi vediamo delle partite di rugby con il gioco interrotto in continuazione è normale. Dico a Rocchi: non si può permettere a un arbitro di cacciare fuori Palladino e Mazzarri, non è calcio.

L’arbitro deve rispondere al principio di equità.