Napoli-De Paul allo scoperto: «De Laurentiis ce l'ha chiesto»

Aurelio De Laurentiis e il Napoli non hanno mai dimenticato la suggestione Rodrigo De Paul, l'argentino dell'Udinese che piace tanto alle big italiane, compresi gli azzurri. «Quando lo vedo mi riconcilio con il calcio. Napoli? Il presidente De Laurentiis ce l'ha chiesto, ma deve capire che è un giocatore costoso» ha svelato il vice presidente Campoccia.

LEGGI ANCHE Napoli-Inter, Ospina non ci sarà: distrazione al bicipite femorale

«De Laurentiis è talmente avanti che sembra un visionario» ha aggiunto Campoccia a Radio Punto Nuovo. «Si è arrabbiato in Lega perché vuole far capire che il problema è prioritario. Stadi? Non può il Napoli concorrere con le squadre straniere con le tasse sul lavoro imposte dallo stato. La grandezza di De Laurentiis è avere una squadra sempre ai vertici pur non essendo un magnate».