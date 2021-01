Tanta concorrenza in Italia - con Juventus, Napoli e Inter a seguirlo da molte sessioni di mercato -, ma alla fine Rodrigo De Paul potrebbe sbarcare in Premier League. Secondo i media inglesi, infatti, nella corsa al fuoriclasse dell'Udinese si sarebbero aggiunti due club importanti in Premier come Liverpool e Leeds, con i Reds di Klopp già pronti a farsi avanti già nel mercato invernale appena cominciato.

Più defilata, invece, l'ipotesi Leed, con l'interesse del club allenato da Marcelo Bielsa che è noto già dalla scorsa estate. I friulani chiedono 44 milioni di euro. «I grandi club che ti cercano fanno piacere, io però sono il capitano dell'Udinese, la società e i compagni per me sono come una famiglia. Io sono concentrato sul campo, il mio procuratore pensa al resto» aveva detto De Paul pochi giorni fa a Sky Sport.

