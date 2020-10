LEGGI ANCJE

L'ultimo turno di qualificazione si é concluso stasera dopo i rigori vinti dal Milan all'ultimo sospiro, così si sono definite le sfidanti e soprattutto le fasce per i sorteggi di Europa League, che si terranno alle 13 a Nyon e vedranno protagonista il Napoli diGli azzurri, reduci da tanti anni in giro tra Champions e Europa League, saranno ovviamente in prima fascia insieme con altre corazzate come Arsenal, Tottenham e Roma. Il pericolo in seconda fascia può essere il Leicester partito bene in Premier League. Anche la Stella Rossa in seconda fascia, occhio a Hoffenheim e Feyenoord in terza.QUESTE LE FASCE:ArsenalBenficaBayer LeverkusenVillarrealCSKA MoscaBragaGentTottenhamPSV EindhovenCelticDinamo ZagabriaSparta PragaSlavia PragaLudogoretsStella RossaRapid ViennaLeicesterYoung BoysQarabagPAOKReal SociedadStandard LiegiMaccabi Tel-AvivFeyenoordMoldeHoffenheimHapoel Be’er ShevaClujLASKGlasgow RangersGranadaAZAEK AteneNizzaLilleSivassporWolfsbergerOmoniaRijekaSlovan LiberecAnversaLech PoznańDundalkCSKA SofiaZorya