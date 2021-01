Il Napoli torna ad allenarsi al mattino in vista della sfida al Cagliari della prossima domenica. La brutta notizia arriva da Diego Demme, il centrocampista azzurro che tenta di recuperare per la partita in Sardegna ma ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato e difficilmente riuscirà a rispondere presente.

Al suo posto in campo ci sarà quindi riconfermata con ogni probabilità la coppia composta da Fabian Ruiz e Bakayoko. Assente anche Koulibaly, che ha fatto terapie, lavoro in palestra e lavoro personalizzato in campo. Palestra e terapie per Kevin Malcuit.

