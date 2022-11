Napoli, Demme è ancora nei piani di Gattuso

Si ferma il campionato - per un po' di tempo - a causa del Mondiale in Qatar e il calciomercato torna anche in casa Napoli. Ad attirare le attenzioni è il momento di Diego Demme, centrocampista azzurro tra gli elementi meno utilizzati da Spalletti in questa prima parte di annata e alla ricerca di continuità, forse anche lontano dall'azzurro.

Secondo quanto riportato da Onda Cero in Spagna, anche per questo motivo il Valencia non avrebbe smesso di pensare a Demme: Gattuso lo cercava già la scorsa estate dopo averlo conosciuto a Napoli ma le volontà del club azzurro e l'infortunio subito dal calciatore in estate avevano fatto saltare tutto. Sarà difficile strapparlo, in ogni caso, a De Laurentiis in inverno. Il primo nome della lista di Gattuso resta quello di Bakayoko, altro calciatore conosciuto tra Milan e Napoli, oggi ancora in rossonero.