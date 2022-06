Napoli, Demme cambia agente: un segnale per il futuro?

Cambio di procuratore per Diego Demme. Il centrocampista italo-tedesco, arrivato a Napoli due anni fa, ha lasciato la storica agenzia che curava i suoi interessi per affidarsi alla Firs1, agenzia internazionale di calciatori che gestisce - tra gli altri - anche Dani Olmo e Jonathan Ikoné. Un indizio per il futuro? Nell'ultima stagione, Demme è stato tra i calciatori meno utilizzati da Luciano Spalletti, scivolando nelle retrovie delle gerarchie di mercato. La nuova agenzia ha dato il benvenuto all'azzurro direttamente dai canali social.