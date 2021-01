La prima volta non si scorda mai, sarà così anche per Antonio Cioffi, attaccante classe 2002 della Primavera Azzurra che domani sarà a Cagliari insieme con la squadra di Gattuso. In Sardegna anche il recuperato Demme, out invece Koulibaly e Malcuit.

I CONVOCATI

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Petagna, Politano, Llorente, Insigne, Cioffi

