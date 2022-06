Demme può tornare in Bundesliga: c'è l'Eintracht sulle tracce di Diego

La Germania potrebbe essere nuovamente nel futuro di Diego Demme. Secondo quanto riportato dal Frankfurter Neuer Presse, il centrocampista del Napoli è attenzionato dall'Eintracht per il mercato estivo e per completare la mediana del prossimo anno. I freschi campioni dell'Europa League stanno rinforzando la squadra in vista della partecipazione in Champions e del doppio impegno con la Bundesliga, un campionato che Demme conosce bene.

Nell'ultimo anno le prestazioni di Demme sono calate viste le scelte di Luciano Spalletti e con una buona offerta il centrocampista potrebbe lasciare Napoli, che aveva scelto appena due anni e mezzo fa con altri obiettivi. Difficilmente il futuro sarà in Serie A: sulle sue tracce sembra esserci sempre Gattuso, l'allenatore che gli aveva dato il benvenuto in azzurro nel 2020 e che ora lo porterebbe volentieri a Valencia.