Napoli, Demme al passo d'addio: si è promesso all'Herta Berlino

Un anno fa è stato solo sfiorato, ma ora per il passaggio di Diego Demme all'Herta Berlino sembra tutto pronto. Tanto da spingere già il centrocampista nella capitale: seocndo Bild, infatti, l'azzurro sarebbe stato in patria una settimana fa in occasione di qualche ora di riposo concessa da Spalletti e avrebbe approfittato per un primo incontro perlustrativo sul futuro, con il club di Berlino che vorrebbe riportarlo in Bundesliga il prossimo anno.

L'estate scorsa il passaggio saltò solo nella fase finale del mercato: il prezzo alto del cartellino, la mancanza di un sostituto per il Napoli, poi l'infortunio di Demme complicarono le cose. Ora, però, con il contratto in scadenza tra un anno, la situazione è già matura per l'addio. Demme è rimasto ai margini nell'ultima stagione: soli 133' giocati, tutti in Serie A.