È tornato Diego Demme. Il centrocampista del Napoli ha fatto questa mattina allenamento insieme con i compagni di squadra dopo un po' di giorni di assenza a causa della positività al covid.

Il gruppo azzurro si è ritrovato stamattina al Konami Center dopo la trasferta a Mosca: Anguissa ha svolto terapie, per Fabian personalizzato in palestra. Anche Insigne si è allenato a parte: personalizzato in palestra e campo per il capitano del Napoli.