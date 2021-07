Napoli, Demme si opera stamattina: intervento a Roma per il ginocchio

Il dado è tratto, avrebbe detto qualcuno. In questo caso è Diego Demme ad aver preso la decisione (insieme al club) più difficile della sua estate: il centrocampista del Napoli questa mattina è atteso a Villa Stuart, a Roma, per sottoporsi ad un intervento di consolidamento del legamento collaterale del ginocchio destro, quello infortunato con la Pro Vercelli.

L'intervento in questi casi non è sempre necessario, allungherà (di poco) i tempi di recupero del centrocampista del Napoli ma permetterà anche di evitare sciocche ricadute in futuro, visto il tipo di infortunio. Demme si era fatto male durante l'ultima amichevole di Dimaro, lo scorso sabato: Luciano Spalletti riavrà a disposizione il centrocampista azzurro solo a ottobre inoltrato.