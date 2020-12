Ci sarà domani alla ripresa della preparazione in gruppo con tutti quanti gli altri: Demme ha smaltito la contusione al gluteo rimediata nell'ultima partita di campionato prima della sosta natalizia contro il Torino. Il tedesco è diventato fondamentale per l'equilibrio del centrocampo, o meglio è tornato fondamentale e Gattuso lo sta nuovamente impiegando con continuità.

IL PLAY MAKER

Arrivò a Napoli un anno fa, fu il primo acquisto del mercato di gennaio: Ringhio lo inserì subito davanti alla difesa nel 4-3-3 e il suo innesto servì per dare protezione alla squadra in fase di non possesso. Era la bandiera del Lipsia e ci mise poco ad entrare nei nuovi meccanismi del Napoli. Rapido anche l'ambientamento, il papà Enzo è originario di Scandale, un paese calabrese poco distante da Crotone e lo chiamò Diego perché era un tifosissimo di Maradona e della squadra azzurra negli anni d'oro dei due scudetti.

DUE GOL IN STAGIONE

Con il passaggio di Gattuso al 4-2-3-1 e con il centrocampo a due l'ex centrocampista del Lipsia all'inizio ha avuto meno spazio con l'inserimento nel neoacquisto Bakayoko al fianco di Fabian Ruiz o Zielinski. Poi però si è riguadagnato spazio ed è stato nuovamente impiegato con più continuità: Demme è tornato decisivo e ha segnato anche due gol, uno in Europa League contro il Rijeka in Croazia, una rete importantissima in un momento di difficoltà per gli azzurri (quella del momentaneo 1-1, poi il Napoli vinse 2-1) e una in campionato contro il Crotone.

VERSO CAGLIARI

Domenica a Cagliari, quindi, dovrebbe toccare nuovamente a lui in una trasferta non semplice contro la formazione rossoblù che è molto pericolosa in attacco soprattutto con il gol di Joao Pedro. Ecco perché la presenza di Demme dal primo minuto come sempre potrebbe essere importante per il suo contributo fondamentale in fase difensiva. Da oggi con la ripresa degli allenamenti riprenderà la sua corsa verso una maglia da titolare.

