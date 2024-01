Napoli, si ferma anche Demme: risentimento muscolare

Brutte notizie per Walter Mazzarri al primo allenamento in Arabia Saudita. Come riportato dal club azzurro, Demme ha svolto la prima parte di lavoro con la squadra poi è uscito per un risentimento muscolare da valutare nelle prossime ore.

Il centrocampista italo-tedesco resta a rischio per la sfida di Supercoppa Italiana in semifinale contro la Fiorentina in programma per giovedì. Cajuste e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Meret ha fatto lavoro personalizzato in palestra e piscina.