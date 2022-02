Napoli-Denayer, si fa sul serio: c'è il Real, il Lione non si arrende

Può diventare una vera e propria asta quella che vedrà protagonista Jason Denayer al termine della stagione in corso. Un'asta particolare, però, visto che il difensore belga del Lione ha il contratto in scadenza e a vincere sarà il club più bravo ad anticipare le altre pretendenti. Che non mancano: anche il Napoli sarebbe in corsa per il centrale che è pronto a lasciare la Francia dopo una stagione importanti e che ha attirato su di sé l'interesse anche di club importanti come il Real Madrid.

Secondo quanto riportato da Le10Sports, da parte degli azzurri ci sarebbe la volontà di avvicinare il calciatore 26enne e convincerlo a sposare la causa azzurra dal prossimo anno. Una mossa che rinforzerebbe la difesa o che darebbe a Spalletti la possibilità di operare diversamente nel caso in cui Kalidou Koulibaly dovesse finire sul mercato. Newcastle, Juventus e Barcellona sono alla finestra ma il Lione spera ancora di convincere il calciatore a firmare il rinnovo per non perderlo a zero in estate.