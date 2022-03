Napoli, Depay può essere un'idea: opzione se Osimhen verrà ceduto

Il futuro prossimo del Barcellona potrebbe già essere senza Memphis Depay. L'attaccante olandese dei blaugrana, arrivato appena un anno fa, non è più così certo del posto in squadra dal prossimo anno, quando il ciclo Xavi entrerà nel vivo: da quando l'ex centrocampista è tornato per allenare la squadra di cui fu simbolo, infatti, Depay è scivolato nelle retrovie della gerarchia offensiva e con la giusta offerta potrebbe andar via la prossima estate.

Secondo Mundo Deportivo, il Barcellona si starebbe guardando intorno in queste settimane per capire quali offerte possono soddisfare le voglie blaugrana: tra le squadre potenzialmente interessate, Tottenham e Napoli, che la prossima estate potrebbero dover sostituire i propri attaccanti. Da una parte Kane, dall'altra Osimhen, entrambi prezzi pregiati del mercato estivo per cui Spurs e azzurri dovrebbero poi rimediare. Depay ha firmato con i catalani da svincolato un anno fa e guadagna a Barcellona 5 milioni di euro.