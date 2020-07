Inter-Napoli, è derby in casa Lobotka: la partita del cuore delle gemelle Daniela e Veronika

Ultimo aggiornamento: 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poche ore alla sfida con tra Inter e, un derby di Slovacchia in campo con Stanislav Lobotka che si contenderanno i tre punti. A tifare per il proprio Paese ci hanno pensato anche Daniela e Veronika Nizlova, rispettivamente compagna e cognata di, che sui social si sono mostrate ai tifosi in costume ma con la maglia dei due slovacchi che prenderanno parte al match di stasera.