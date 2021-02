Sempre accostato al Napoli negli ultimi anni di mercato, Gerard Deulofeu è tornato questa estate in Italia vestendo stavolta la maglia dell'Udinese. Lo spagnolo ha deciso ieri il match tra i friulani e il Verona ma la scorsa estate avrebbe anche potuto vestire la maglia azzurra del Napoli.

Giuntoli e Pradé, infatti, erano molto vicini all'ex Barcellona e Milan - come riportato da Sky Sport - prima che arrivasse all'Udinese. Né il Napoli né la Fiorentina, però, sono riusciti ad operare una cessione in avanti che avrebbe liberato lo spazio giusto per l'arrivo di Deulofeu, che ha così potuto accettare il trasferimento nella squadra di Gotti.

