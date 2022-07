Napoli, si teme per Deulofeu: lascia il campo dopo un infortunio

Brutte notizie per Gerard Deulofeu: lo spagnolo dell'Udinese è stato vittima di un infortunio nei primi minuti dell’amichevole giocata dai friulani oggi contro l’Union Berlin. Deulofeu è stato toccato duro da un avversario in avvio di gara, dopo appena dieci minuti, ed è subito parso dolorante. Sottil, allenatore bianconeri, lo ha subito fatto uscire dal campo per evitare complicazioni.

Ad essere interessati alle condizioni di Deulofeu non è solo l'Udinese, ma anche il Napoli: da settimane, infatti, il calciatore spagnolo è nel mirino del club di Aurelio De Laurentiis, che pensa a lui per sostituire la partenza di Dries Mertens, con il contratto scaduto al 30 giugno. Deulofeu ha già detto sì al Napoli, ma la partenza di Koulibaly e la necessità di chiudere un difensore sul mercato hanno messo in standby la trattativa.