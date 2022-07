Napoli, Deulofeu non aspetta: si muovono Villarreal e Marsiglia

La liason tra il Napoli e Gerard Deulofeu potrebbe anche non cominciare mai. Il fantasista spagnolo sembrava ormai certo del futuro in azzurro solo qualche settimana fa, ma le strade del mercato del Napoli possono essere diverse e non portare al numero 10 dell'Udinese. In Spagna fanno sapere che Deulofeu non aspetterà in eterno Giuntoli, soprattutto perché nelle ultime settimane più di un club si è mosso per provare a strapparlo ai bianconeri il prossimo anno.

Da sempre, insieme con il Napoli c'è il Villarreal: secondo As, il club spagnolo starebbe operando le uscite necessarie che permetterebbero poi l'affondo su Deulofeu. Nelle ultime ore si è aggiunto alla corsa anche il Marsiglia, alla disperata ricerca di un fantasista offensivo che possa completare il reparto. Resta vigile anche l'Atalanta, nel caso in cui ci fosse la cessione di Muriel in queste settimane.