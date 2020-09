LEGGI ANCHE

Tra le varie ipotesi di mercato accostate alc'è anche il nome di Gerard Deulofeu , esterno ex Barcellona e Milan che lascerà dicuramente il Watford in questa finestra di mercato e che potrebbe fare al caso degli azzurri. «Il calciatore piace a, ma non c'è mai stata una vera e propria richiesta» ha confessato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Cristiano Giaretta, ds del Watford.«Ci sono state chiacchierate con altri club anche perché lui non resterà in, merita di giocare in altri palcoscenici» ha confessato il direttore sportivo degli inglesi commentando la possibile idea di mercato per il Napoli . «La nostra intenzione è venderlo a titolo definitivo, non ha senso trattenere talenti di fascia superiore in categorie come la nostra».